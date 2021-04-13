Больше 16 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших острыми респираторно-вирусными заболеваниями в регионе каждую неделю подсчитывают специалисты. Так, за минувшие 7 дней «простудились» 16 304 сибиряка. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Из этих 16 304 большая часть – 11 691 – дети, - отмечают специалисты. – Что касается статистики по Иркутску: в областном центре заболели ОРВИ за неделю 55 27 горожан, в и числе 4 108 несовершеннолетних.

В целом сотрудники ведомства говорят, что эпидемии ОРВИ в регионе – нет. Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидемического порога на 35,2%. По сравнению с предыдущей неделей число захворавших даже снизилось. К тому же в Приангарье в сезоне 2020-2021 не было выявлено пока ни одного случая заболевания гриппом.

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