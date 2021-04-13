Сибиряк, напавший с ножом и шилом на судебного пристава, объявлен в межгосударственный розыск. Фото: СУ СК России по Бурятии.

В Улан-Удэ в межгосударственный розыск объявили 46-летнего мужчину, который в феврале этого года напал с ножом и шилом на судебного пристава. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- По этому делу была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - отметили в ведомстве. - Однако в назначенное время мужчина на нее не явился и скрылся. У нас есть сведения о том, что он покинул страну, улетев в Сербию. В связи с этим его объявили в межгосударственный розыск. Мужчине заочно предъявлено обвинение. Также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая будет применена после того, как его задержат.

Напомним, все произошло 8 февраля в Советском районном суде. Один из посетителей, ожидая заседания, попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, не стал на это реагировать, а просто решил проводить его из здания.

На улице посетитель неожиданно достал из кармана шило и складной нож. Пристав схватил мужчину за руки, чтобы обезоружить его. Ему удалось выхватить нож и отбросить его в сторону. Нападавший остался с шилом. В какой-то момент он отвлекся, и пристав забежал в здание, где вызвал в полицию.

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