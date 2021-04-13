Один дом остается подтопленным в поселке Большое Голоустное. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Один дом, находящийся вблизи старого русла реки Голоустная, остается подтопленным в поселке Большое Голоустное. Подтопление низменных участков там произошло из-за обильного притока талой воды в реку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Жильцы дома от эвакуации в пункт временного размещения отказываются, - сообщили в ведомстве.

Сейчас спасатели проводят работы по очистке русла реки ото льда и перенаправляют потоки воды по подготовленному заглубленному участку. Распиловка льда продолжится до снятия угрозы подтопления поселка. Добавим, что в Иркутском районе продолжает действовать режим «Чрезвычайной ситуации».

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