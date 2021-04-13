Режим ЧС ввели в Байкальске с 13 апреля. Фото: правительство Иркутской области

В Байкальске с 13 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Такая мера связана с риском переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, есть опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности, - отметили в правительстве Приангарья. - Нужно провести Работу по водопонижени.

Чтобы понизить уровень надшламовых вод с карт полигонов Солзанский и Бабхинский проведут очистку воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества.

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