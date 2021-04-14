Погода в Иркутске: 14 апреля в городе возможен снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 апреля обещает быть с переменной облачностью. В областном центре сегодня возможен небольшой дождь и даже мокрый снег. Но осадки будут небольшими. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в Иркутске 14 апреля дует с северо-запада, - отмечают метеорологи. – Скорость его 7-12 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +6…+8.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области, по региону также переменная облачность, небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Столбики уличных термометров покажут +4…+9. Если натекут облака выше +1 ждать не стоит.

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