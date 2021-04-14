Полицейские нашли угнанную машину в Иркутском районе за два часа Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Да я до магазина вышел, возвращаюсь, машины нет, - поделился с бывшими на дежурстве сотрудником ППС Николем Седых и инспектором ДПС Антоном Семеновым житель деревни Куда.

Полицейские тут же сообщили в дежурную часть о краже авто и решили вместе с хозяином проехать по близлежащим улицам. И решение было верным, спустя два часа Ниссан был найден. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автомобиль сотрудники ГИБДД обнаружили в соседнем населенном пункте – селе Хомутово, стоял припаркованный на одной из улиц, - отмечают полицейские.

Как оказалось, машиной завладел проходящий мимо мужчина. Он хотел попросить подвезти его до дома, но увидел, что водитель оставил в замке зажигания ключи, недолго думая, 20-летний сибиряк сел и поехал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Парню грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. К тому же были составлены еще и административные протоколы за управление машиной без водительского удостоверения и страхового полиса, за отказ проходить мед. освидетельствование.

Иномарка возвращена владельцу, который поблагодарил полицейских за оперативность.

Решение искать машину на близлежащих улицах было верным Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08