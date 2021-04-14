Пожарную сигнализацию проверят в МТЦ «Новый» 14 апреля в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В МТЦ «Новый» в Иркутске 14 апреля проверят пожарную сигнализацию. Об этом в официальном аккаунте в Инстаграм сообщают сотрудники ГУ МЧС России.

- Проверка также коснется системы управления эвакуацией, - говорят спасатели регионального Главка.

В сообщении отмечается, что проверки будут проходить в течение дня, а не в конкретное время. При этом всех горожан просят отнестись с пониманием и не создавать панику в областном центре, публикуя тревожные посты в соцсетях.

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