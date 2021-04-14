Роспотребнадзор Иркутской области предупредил о мошенниках, действующих от его имени Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор Иркутской области сообщает, что от его имени действуют мошенники. Накануне в детский сад в городе Нижнеудинске и в Нижнеудинское медицинское училище позвонили неизвестные. Представились сотрудниками Роспотребнадзора, предупредили по телефону о готовящейся проверке и просили деньги за ее отмену.

- При возникновении подобных ситуаций рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, - говорят специалисты.

Отмечается, что особенно внимательным нужно быть директорам предприятий, руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям.

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