Первая в России частная пожарная часть появилась в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тушить пожары в отдаленных населенных пунктах – теперь дело четырех мужчин из села Новожилкино, прошедших необходимое обучение. В Усольском районе появилась первая в России частная пожарная часть. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Подразделение частной пожарной команды будет прикрывать три населенных пункта Новожилкинского муниципального образования с населением 2780 человек: деревню Новожилкино, сёла Култук и Ключевая, а также три населённых пункта Большееланского муниципального образования: Большежилкина, Большую Елань и самое дальнее село Низовцева, до которого более 15 километров, - отмечают спасатели регионального Главка.

Администрация села выделила для пожарных гараж. В скором времени его переоборудуют для пожарных автомобилей, и дежурство будет осуществляться круглосуточно. Если в смену произойдет пожар, дежурный соберет команду из добровольцев – их в районе 16 человек – и приедет на место на пожарном автомобиле. Такое нововведение – необходимость, ведь до ближайшей пожарной части – она в поселке Тельма – 40 минут езды.

- Открытие частной пожарной части для защиты населенных пунктов это беспрецедентный случай в стране и хороший пример развития в области обеспечения безопасности населения для других муниципалитетов, - говорит зам. начальника ГУ МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Роман Пешков.

В планах у пожарных-частников закупка еще одного автомобиля, открытие филиала в селе Подкаменная Шелеховского района для защиты еще 9 отдаленных территорий, а также участие в мероприятиях для школьников и детей в детских садах.

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