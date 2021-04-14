Число банкротств увеличилось в Иркутской области в 1,7 раза. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

По данным портала "Федресурс", количество банкротств в Иркутской области выросло в 1, 7 раза. Общее их число за прошедшие три месяца - 569. Наибольшую динамику по числу банкротств среди регионов Сибири показывают Хакасия и Приангарье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Что касается банкротств обычных жителей, то на первом месте столица Сибири -Новосибирск и Омск. Иркутск в этом перечне третий.

- Всего за первые три месяца 2021 года банкротами были признаны около 4,1 тысяч жителей регионов Сибири. Еще год назад — в первом квартале 2020 года — таких дел было в 2,2 раза меньше, - уточняют в агентстве.

Отмечается, что число людей, признанных финансово несостоятельными, в регионах за Уралом растет много быстрее, чем в среднем по стране.