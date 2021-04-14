В Иркутской области расселили почти шесть тысяч квадратных метров аварийного жилья

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Более 5,8 тыс. кв.м. аварийного жилья расселили в Иркутской области в 2021 году. Работы идут в рамках нацпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Новоселье справили уже 197 граждан.

- Всего в этом году нужно расселить 78,2 тысячи квадратных метров жилья. Задача муниципальных образований - качественно провести эту работу. Где-то построить новые дома, где-то приобрести квартиры на вторичном рынке. За три месяца муниципалитеты выполнили всего 5% от запланированного объема. Деньги выделены. Нужно ускорить работу и дать людям возможность переехать в новое жилье, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В целом в этом году в программах по переселению участвует 17 территорий Иркутской области. В лидерах по исполнению находится Шелехов, где в течение года планируется расселить 2,8 тыс. кв. м. аварийного жилья. В настоящее время подобраны новые квартиры общей площадью 2 тыс.кв.м. Заключаются контракты на оставшиеся площади.

Наибольшие объемы переселения приходятся на Иркутск – 24,4 тыс. кв. м. жилья. Началось строительство многоквартирного дома под расселение 8 тыс. кв.м. аварийного фонда. Также планируется приобретение квартир на вторичном рынке.

Жилье в новостройках предлагают в городе Черемхово. До конца года здесь планируют возвести многоэтажные дома, где для переселенцев выделят около 4 тыс. кв.м.

Во многих муниципалитетах собственникам аварийных домов, или квартир предложат сделать выбор между финансовым возмещением и другим жильем.