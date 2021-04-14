65-летняя пенсионерка пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 65-летней иркутянки Любови Федосеевой в полицию сообщил ее муж. Он рассказал, что 13 апреля, около 10 часов утра, женщина ушла из дома в микрорайоне Университетский и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении никто из родных и близких не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы женщины. На вид ей 60-65 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волнистые темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в весеннюю зеленую куртку с капюшоном, зеленые штаны или черные колготки, зеленые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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