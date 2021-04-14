Развитие сельских территорий Приангарья обсудили на Общественном совете при ЗС

Комплексное развитие сельских территорий обсудили члены Общественного совета на выездном совещании в Зиме.

Комплексное развитие сельских территорий в Иркутской области обсудили на выездном заседании Общественного Совета при Законодательном Собрании. Перед совещанием члены совета, депутаты побывали в селе Кимильтей Зиминского района. Посетили местный физкультурно-спортивный центр, где занимаются около 100 детей. По программе «Народные инициативы» в 2021 году на ремонт здания заложено 100 тысяч рублей. На обустройство хоккейного корта и трибун было выделено 3 млн рублей из областного бюджета. Объекты уже построены. А вот само здание – единственный в районе спортивный центр, не соответствует требованиям. Нет раздевалок, душевых, туалетов, медицинского и тренерского кабинетов. Директор центра обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в вопросе строительства нового здания.

Побывали парламентарии и в туристической деревне «Отрадная» в том же селе. Хозяйство уникально в своем роде, потому как на ферме есть такие животные, как яки, страусы. Для отдыха туристов здесь построено 6 гостевых домиков, кафе, баня, пешеходный мост через речку Кимильтейка. С 2019 года проведено более 100 экскурсий. В планах – строительство конного двора с конюшней, манежа, создание новых экологических конных маршрутов, ипподрома.

Председатель ЗС Александр Ведерников напомнил, что с 2020 года в регионе реализуется подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области». В 2021 году на ее реализацию предусмотрено 1,7 млрд рублей (из федерального бюджета – 804,3 млн рублей, областного – 906,4 млн рублей). Это больше, чем в 2020 году. Также увеличилось число муниципальных образований, участвующих в подпрограмме.

- Крайне важно развивать сельские территории, строить соцобъекты, дороги, проводить благоустройство и в целом улучшать жизнь селян. Для этого необходимо активно участвовать в областных и федеральных программах. При этом и депутатам, и членам Общественного совета важно знать, как реализуются эти проекты, и, в частности, подпрограмма комплексного развития села, – подчеркнул Александр Ведерников, открывая совещание.

На совещании подробно рассмотрели эту тему. Так, обсуждались вопросы финансирования проектов по благоустройству территорий, целевой подготовке кадров. Депутаты выразили обеспокоенность изменением механизма обеспечения жильем молодых специалистов в сельских территориях – то, что сельская ипотека теперь почти заместила социальные выплаты на строительство. Потому как при ипотечном кредитовании есть ограничения, которые не позволяют строить жилье в отдаленных небольших населенных пунктах.

Член Общественного совета Николай Прокопьев отметил, что необходимо повысить уровень компетенции специалистов на местах для участия в программе комплексного развития сельских территорий и других. Также он обратил внимание на то, что у муниципалитетов часто нет средств на разработку проектно-сметной документации. Все предложения внесены в проект решения Общественного Совета и будут учтены при формировании плана действий депутатов.