Более 30 лет колонии получили два сибиряка, которые жестоко убили 17-летнего подростка Фото: Тимур ХАНОВ

В Забайкалье осудили двух жителей села Бада, которые прошлым летом жестоко убили 17-летнего парня. Все произошло 21 июня. Двое приятелей, один из которых был несовершеннолетний, пьяными украли телефон у юноши и ударили его ножом. После этого они попытались скрыться, однако раненый парень догнал обидчиков и вступил с ними в драку.

- С двумя преступниками он справиться не смог, - сообщили в пресс-службе СУ СК России Забайкалья. - Они избили его, отобрали наручные часы и серебряную цепь. Затем они начали бить его ножами и камнями. От полученных травм парень скончался на месте. Позже эксперты насчитали на его теле более 50 ран.

После убийства сообщники надругались над телом погибшего и скрылись. Задержали их по горячим следам. Против них были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. На днях криминальный дуэт услышал приговор суда. 19-летний обвиняемый приговорен к 22 годам 1 месяцу лишения свободы. Второй отправится за решетку на 9 лет и 9 месяцев.