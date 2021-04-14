Режим самоизоляции для жителей Иркутской области старше 65 лет, продлен до 30 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области в очередной раз продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Теперь он действует до 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Тем временем, к своему обычному режиму работы возвращаются больницы, в которых были развернуты койки для госпитализации пациентов с коронавирусом, - отметили в правительстве.

Добавим, что по состоянию на 14 апреля в Иркутской области 64 033 заболевших коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 166 человек. Выздоровели 62 056 сибиряков, умерли 2 230, еще 268 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом.

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