15-летняя девочка пострадала в ДТП с водовозом в Братске
Фото: Ольга Крыльцова
15-летней девочке потребовалась помощь медиков после того, как на 275 километре трассы Вилюй столкнулись водовоз и автомобиль ВАЗ-21150. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- По предварительным данным, столкновение допустил именно водитель водовоза, - отмечают в ведомстве. – Оба автомобилиста отправления на медицинское освидетельствование.
Сейчас сотрудники ГИБДД Приангарья разбираются во всех обстоятельствах аварии, чтобы выяснить причину данного ДТП.
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