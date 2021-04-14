15-летняя девочка пострадала в ДТП с водовозом в Братске Фото: Ольга Крыльцова

15-летней девочке потребовалась помощь медиков после того, как на 275 километре трассы Вилюй столкнулись водовоз и автомобиль ВАЗ-21150. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, столкновение допустил именно водитель водовоза, - отмечают в ведомстве. – Оба автомобилиста отправления на медицинское освидетельствование.

Сейчас сотрудники ГИБДД Приангарья разбираются во всех обстоятельствах аварии, чтобы выяснить причину данного ДТП.

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