МЧС: снег и ветер до 20 м/с ожидается в Иркутской области 15 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Непогода идет в Иркутскую область. В ближайшие сутки – 15 апреля - в западных, центральных, южных и верхнеленских районах региона пойдет мокрый снег и снег, ветер усилиться до 15-20 м/с. Об ухудшении погодных условий сообщают спасатели МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники регионального Главка отмечают, что в такую погоду водителям на трассах нужно быть предельно внимательным, следить за скоростным режимом – не развивать скорость большую, чем позволяют условия на дорогах - и соблюдать дистанцию.

- Если возникает угроза вашей жизни, если вы стали свидетелем происшествия, необходимо позвонить на Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, - напоминают в ведомстве.

Кроме того, туристам горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сейчас в горах не место – сохраняется вероятность схода снежных лавин.

Стоит отметить, что непогода в Иркутской области ненадолго, к выходным в областном центре будет настоящее лето – подробности здесь.

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