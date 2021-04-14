Туристический сезон на КБЖД стартует с 1 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовый туристический сезон на КБЖД стартует с 1 мая. В это время поезда начнут активно курсировать по знаменитой Кругобайкальской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

- Всего за время туристического сезона в 2021 году на КБЖД будет организовано около 300 рейсов поездов, - отмечают специалисты. - Сейчас железнодорожники ведут подготовку инфраструктуры магистрали, а также обсуждают с туроператорами вопросы организации отдыха туристов.

Электрички и поезда будут ходить 4 раза в неделю. Также в конце мая будет создан еще один дополнительный всесезонный маршрут. В сообщении, к радости туристов, отмечается, что июле и августе количество электричек может быть увеличено до шести.

Возможность посмотреть на уникальный памятник инженерного искусства будет и у путешественников из других регионов страны. В ряде поездов дальнего следования в график включат летом посещение КБЖД. Кроме того, доехать до КБЖД можно и на обычных рейсовых поездах - № 6201, № 6203. Выдвигаются они от Слюдянки. Обратно вернуться можно на № 6202, № 6204.

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