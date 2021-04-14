Налоговый вычет для предприятий, которые поддерживают учреждения культуры, предлагают внедрить в Иркутской области

В Иркутской области предлагается внедрить налоговый вычет для предприятий, поддерживающих культуру.

В Иркутской области могут внедрить налоговый вычет для предприятий, которые поддерживают учреждения культуры. Этот вопрос обсудили на выездном заседании Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, которое прошло в Зиме. Инициатор предложения - Общественная палата региона.

- Мы понимаем, что учреждения нуждаются в финансировании, – сказал спикер областного парламента Александр Ведерников. – Меньше всего денег достается нашему селу, а это музеи, библиотеки, спортивные клубы. Поэтому, воспользовавшись нормами федерального законодательства, планируем проработать это предложение. Инвестиционный налоговый вычет – это один из инструментов, который позволит стимулировать социально ответственные предприятия на поддержку учреждений, особенно в сельской местности.

Председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты региона Марина Кондрашова пояснила, что предложение внесено с учетом изменений в налоговой системе. Так, на федеральном уровне предусмотрен инвестиционный налоговый вычет для предприятий, которые перечисляют средства для бюджетных учреждений культуры разных уровней, и некоммерческих организаций, формирующих фонды целевых капиталов, направленных в сферу культуры.

- Несмотря на то, что культура на федеральном уровне названа основой национальной безопасности, она всегда финансируется по остаточному принципу, - сказала Марина Кондрашова. - Внедрение в Приангарье инвестиционного налогового вычета позволило бы преодолеть постоянный дефицит финансирования.

Кстати, перед совещанием члены Общественного Совета и депутаты ЗС посетили историко-краеведческий музей в селе Кимильтей Зиминского района. С 2006 года он расположен в отдельном деревянном здании, построенном в 1979 году. Фонды музея насчитывают около 10 тыс. экспонатов. Директор музея Татьяна Лебедева рассказала, что за последние три года число посетителей значительно увеличилось. За год проводится более 100 экскурсий, около 50 культурно-массовых и образовательных мероприятий. В 2018 году на средства проекта «Народные инициативы» приобретена компьютерная техника для оцифровки фондов, а также сделано новое ограждение, куплены костюмы, мебель. На средства местного бюджета сделан небольшой ремонт, заменены освещение и кровля, отремонтировано крыльцо, установлены съемный пандус и двери. На спонсорские деньги оборудован «Музейный дворик», построена русская печь. Но для дальнейшего существования и развития требуется поддержка.