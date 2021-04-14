14-летний подросток из Ангарска, угнал Мазду 6 у матери и разбил на ней дорожные ограждения на 160 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ангарске 14-летний подросток решил покатать16-летнюю подругу на машине и для этого даже угнал Мазду 6 у своей матери. Красуясь перед девушкой, он начал лихачить по городским улицам, чем привлек внимание дорожных инспекторов. Полицейские попытались остановить малолетнего гонщика, но тот, наоборот нажал на педаль газа. Инспекторы бросились в погоню. Об этом случае рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На одном из перекрестков, школьник не справился с управлением, врезался в светофор и протаранил металлическое ограждение, - сообщили в ведомстве.

Ни сам лихач, ни его спутница не пострадали. А вот Мазда матери школьника разбита вдребезги. Как и ограждения, за которые женщине теперь предстоит выплатить 160 тысяч рублей. Кроме этого, на нее составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

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