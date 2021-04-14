Отключение отопления в Иркутске 15 апреля: адреса и время Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 15 апреля связано с тем, что будет проводиться очередной ремонт на теплосетях. Об этом сообщается в группе "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".

- В некоторых домах будет отключено теплоснабжение на несколько часов для работ на теплосети, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщили специалисты.

Отключение отопления в Иркутске 15 апреля запланировано на девяти улицах в разных частях города. Так, дольше всего, с 9 до 19 часов батареи будут прохладными в некоторых домах по улице Поленова в Ленинском округе, на час раньше тепло вернется в здания по улице Ярославского.

Также отключение отопления в Иркутске 15 апреля затронет улицы Маршала Конева, Спартаковскую, Пшеничную, Ивана Кочубея, Образцова, Красных Мадьяр и Депутатскую.