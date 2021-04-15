Погода в Иркутске: 15 апреля метеорологи предупреждают об осадках и ветре Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 15 апреля будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 15 апреля вероятны небольшие осадки – пойдет дождь с мокрым снегом, - рассказали синоптики. – Ветер дует сегодня с северо-запада, его скорость 5-10 м/с, временами порывы до 15-18 м/с.

Воздух в областном центре днем прогреется всего до +4…+6. Не стоит расстраиваться из-за непогоды, как поделились с КП-Иркутск метеорологи, она ненадолго. В выходные в столице Приангарья будет по-летнему тепло.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске в норме – 719 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды в регионе: обещают дождь, мокрый снег и снег – небольшое количество осадков. Ветер также северо-западный 5-10 м/с с порывами до 20. В северных районах дует не так сильно, порывы до 14 м/с. Температура за окном днем +3…+8, в низинах до -5.

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