Ограбившего офис микрозайма и комиссионку задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Деньги быстро! И телефон! – направил нож на сотрудника офиса микрозайма в Ново-Ленино мужчина в медицинской маске.

Менеджер отдал все без сопротивления, да и денег на тот момент в офисе было всего 4 тысячи. Смартфон также ушел грабителю. Это было 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

История повторилась 9 апреля по тому же сценарию. Поменялось только место действия – в этот раз грабитель в маске пришел в комиссионный магазин на улице Поленова. И снова с угрозами, но уже без ножа. С горчичным порошком.

- Он бросил в лицо продавцу горсть горчичного порошка, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После похитив четыре сотовых телефона, общей стоимостью около 40 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

После этого происшествия полицейским удалось получить точные приметы подозреваемого – в магазине стояли камеры видеонаблюдения. Так на преступника была составлена ориентировка. И удалось установить его личность. Накануне нападавшего задержали.

- Им оказался 32-летний безработный местный житель, ранее дважды судимый за совершение краж, отмечают в региональном МВД.

Теперь ему предстоит вновь оказаться на скамье подсудимых. Но пока он будет под арестом. Возбуждены уголовные дела по статье «Разбой», «Грабеж». Причастность задержанного к другим преступлениям проверяется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08