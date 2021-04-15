162 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжаются случаи заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 162 сибиряков. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье.

Всего с начала пандемии в регионе новую коронавирусную инфекцию выявляли уже 64 195 раз. К счастью, большинство из них уже выздоровели - их 62 219. За минувшие 24 часа отрицательные результаты тестов на коронавирус получили 163 человека. В ковидных госпиталях 15 апреля лечат 1393 пациентов.

Увы, не все заболевшие смогли справиться с инфекцией. Сегодня стало известно, что скончались еще 9 зараженных: причиной смерти 8 из них стал COVID-19, еще один умерший был болен иными тяжелыми болезнями ставшими причиной смерти. Всего с начала распространения коронавируса в Приангарье погибли уже от COVID-19 2238 человек, еще 269 с таким же диагнозом умерли от других заболеваний.

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