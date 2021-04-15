Проезд на улицу Омулевского с улицы Советской закроют с 19 апреля в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На улице Омулевского в районе дома № 1 перекроют проезд для автотранспорта. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Это вызвано земляными работами по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - отмечают специалисты. – Они начнутся в восемь утра 19 апреля. На время устранения неполадок въезжать туда можно будет с улицы Трилиссера.
Управиться рабочие обещают до 20.00 23 апреля, а вот полностью привести территорию после ремонта в порядок – к 15 июня.
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