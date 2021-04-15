Иркутской области выделят средства на предотвращение экологической угрозы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Из резервного фонда Правительства России региону будет выделено

363 миллиона рублей на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах БЦБК. Договоренность об этом достигнута губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в рамках встречи с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

- Деньги нужны, чтобы предотвратить опасность перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка. Наша задача - обезопасить население и не допустить вреда окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, специальное оборудование существует, - прокомментировал Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Как сообщил Игорь Кобзев, во время встречи с руководителем федерального ведомства также обсуждался вопрос о территориях населенных пунктов в границах национального парка.

- Иркутская область подготовит письмо с предложением определять их не по фактической застройке, а с учетом социально-экономического развития территорий. Ведь где-то, к примеру, выделены участки многодетным семьям, но они еще не застроены. В этом случае останется возможность для маневра,- сказал губернатор.

Кроме того, на встрече шла речь о поддержке лесхозов Иркутской области, и, в частности, о выделении дополнительных средств на защиту и воспроизводство лесов.