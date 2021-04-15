Игорь Кобзев: Наш приоритет - повышение уровня жизни населения

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году в Иркутской области планируется заключить почти шесть тысяч социальных контрактов. На эти цели предусмотрено почти 921 млн рублей, из них 727 млн рублей – средства федерального бюджета и почти 200 млн – областного.

– Основные ориентиры в сфере социальной защиты населения заданы указами и посланием Президента России Владимиром Путиным. Приоритетным направлением остается повышение уровня жизни населения. Заключение соцконтракта – одна из важных технологий для решения поставленных задач. Показателем результативности работы будет не количество социальных контрактов, а реальное снижение бедности, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Средства, которые попавшие в непростую жизненную ситуацию граждане получат по соцконтрактам, должны быть направлены на то, чтобы решить финансовые проблемы, повысив квалификацию и устроившись на работу, открыв собственное дело, либо начав вести личное подсобное хозяйство.

Заключать такие контракты могут малоимущие семьи и одинокие граждане, в том числе пенсионеры и инвалиды, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Всего предусмотрено четыре направления. Это развитие личного подсобного хозяйства, или индивидуального предпринимательства, поиск работы и иные меры, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Что касается иных мер, то это может быть лечение, покупка лекарств, а также приобретение школьных принадлежностей и обеспечение потребностей в образовательных услугах. Подписавшим социальный контракт выплачивается от 30 до 250 тыс. рублей. Срок действия документов составляет от трех месяцев до года.