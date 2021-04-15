Житель Саянска в шутку «заминировал» школу в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саянске осудили 20-летнего местного жителя, который в шутку сообщил о минировании школы в Крыму. Все произошло в октябре 2018 года. Парень зашел в соцсети, написал сообщение, а также записал аудио о том, что якобы в одной из школ в Керчи готовится террористический акт. Эти файлы он отправил одному из жителей Керчи. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России по Иркутской области и прокуратуры Приангарья.

- Вычислить и задержать шутника сотрудникам УФСБ и полицейским удалось по горячим следам, - сообщили в ведомствах. – На днях он услышал приговор суда. За «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В ФСБ еще раз напоминают, что уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения о теракте наступает с 14 лет. За такие шутки можно получить штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет. Также можно схлопотать принудительные работы на срок от 2 до 3 лет, если оно совершено из хулиганских побуждений.