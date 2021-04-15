Пьяный лихач из Осы, устроив гонки с полицейскими, протаранил автомобиль с пенсионерами Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль, водитель которого на скорости совершал опасные маневры, дорожные инспекторы заметили, когда дежурили на одной из улиц Осы. Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот, вместо того, чтобы остановиться, наоборот, нажал на педаль газа. Тогда инспекторы бросились за ним в погоню. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Лихач продолжил грубо нарушать правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, - сообщили в ведомстве. – Там он врезался в Ниву Шевроле, в которой находилась супружеская пара пенсионеров. От удара 59-летняя пассажирка Нивы получила травмы.

Нарушителем оказался 49-летний житель села Оса. Экспертиза показала, что он был пьян. На него составили сразу несколько протоколов, по которым ему грозит лишение водительских прав. Автомобиль лихача поставили на арестплощадку.