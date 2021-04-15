Бензовоз перевернулся на трассе «Байкал» в Слюдянском районе. Фото: "ДТП 38RUS".

Крупная авария произошла днем, 15 апреля на трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. На 96 километре перевернулся бензовоз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пострадал водитель бензовоза, - сообщили в ведомстве. – Он обратился за помощью к врачам.

Сейчас все подробности ДТП на месте выясняют дорожные полицейские. Также там дежурят спасатели. По предварительной информации, утечки топлива из цистерны не произошло. Судя по фото с места аварии, которые опубликованы в соцсетях, бензовоз врезался еще и в легковой автомобиль. Эта информация уточняется.

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