Двухлетняя девочка пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 2-летней девочки из Иркутска, полицейским сообщила ее взволнованная мать. Она рассказала, что 15 апреля, около полудня, оставила дочку без присмотра на несколько минут, после чего найти ее не смогла. Вскоре ребенка видели возле дома №16 по улице Индустриальной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сейчас ребенка ищут сотрудники уголовного розыска и наряды полиции, - отметили в ведомстве. – Сыщики изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Полицейские сообщают приметы пропавшей девочки. Она азиатской внешности, на вид ей 2 года, рост 85-90 см, светло-русые волосы. Была одета в темные брюки на синтепоне, красную куртку, тонкую темно-синюю шапку со звездочками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят сразу обращаться в ближайший отдел полиции.