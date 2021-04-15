Завершены поиски пропавшей 2-летней девочки из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские нашли 2-летнюю девочку, которая пропала без вести днем, 15 апреля. Напомним, об ее исчезновении сыщикам сообщила мать, которая оставила девочку без присмотра на несколько минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Девочка жива и здорова, - сообщили «КП»-«Иркутск» в ведомстве. – Спустя два часа поисков, ее нашли у подруги матери.

Добавим, что полицейские успели опросить персонал десятков магазинов, а также изучить камеры видеонаблюдения. Сейчас выясняются все обстоятельства исчезновения девочки.

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