Движение ограничат на улице Красных Мадьяр в Иркутске 17 апреля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске на улице Красных Мадьяр 17 апреля ограничат движение для автотранспорта по центру дороги. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- В районе дома № 18 будут проводиться земляные работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - говорят специалисты.
Управиться с ремонтом на данном участке улицы рабочие планируют за один день, то есть ограничения будут действовать с восьми утра до восьми вечера 17 апреля. А вот приведут в порядок этот отрезок максимум до 15 июня.
Читайте также:
Проезд на улицу Омулевского с улицы Советской закроют с 19 апреля в Иркутске (подробности)
Бензовоз перевернулся на трассе «Байкал» в Слюдянском районе (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08