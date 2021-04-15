Движение ограничат на улице Красных Мадьяр в Иркутске 17 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на улице Красных Мадьяр 17 апреля ограничат движение для автотранспорта по центру дороги. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- В районе дома № 18 будут проводиться земляные работы по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта, - говорят специалисты.

Управиться с ремонтом на данном участке улицы рабочие планируют за один день, то есть ограничения будут действовать с восьми утра до восьми вечера 17 апреля. А вот приведут в порядок этот отрезок максимум до 15 июня.

Читайте также:

Проезд на улицу Омулевского с улицы Советской закроют с 19 апреля в Иркутске (подробности)

Бензовоз перевернулся на трассе «Байкал» в Слюдянском районе (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08