Адвокат, требовавшая с заключенного 2 миллиона рублей, приговорена к 3,5 годам колонии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Бурятии осудили адвоката, которую обвиняли в крупном мошенничестве. Все началось с того, что осужденный, отбывающий наказание в колонии строгого режима, после нескольких лет в заключении, решил обратиться в суд для получения условно-досрочного освобождения. Для этого он нанял адвоката. Однако 60-летняя женщина-юрист решила его обмануть. Посещая клиента в колонии, она стала требовать у него 2 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Эти деньги она обещала якобы передать в качестве взятки прокурору и судьям, но, на самом деле, хотела оставить всю сумму себе, - отметили в ведомстве. - Мужчина, не поверив словам адвоката, обратился в полицию, после чего под контролем сыщиков передал женщине 1 млн. рублей. При получении денег адвоката задержали.

Женщину признали виновной по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Теперь она сама отправится в места не столь отдаленные. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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