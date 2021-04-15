Спасатели предупреждают о ветре до 25 м/с в северных районах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О том, что непогода в регионе сохранится и 16 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Особенно аккуратными в пятницу нужно быть жителям северных районов региона, ведь там скорость ветра утром и днем будет достигать 25 м/с.

- Также местами в Приангарье ждем порывы западного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, синоптики обещают еще и мокрый снег и снег, - говорят сотрудники ведомства. – А на дорогах области – снежный накат.

В региональном МЧС отмечают, что в такую погоду лучше отказаться от поездок на большие расстояния, но если вдруг все же пришлось сесть за руль, важно не ехать со скоростью большей, чем позволяют метеоусловия, держать дистанцию.

- Перед поездкой или походом ознакомьтесь с прогнозом погоды в той местности, куда вы направляетесь, - говорят они. - Обеспечьте себя теплыми вещами и средствами связи.

А вот в походы в горы Восточного Саяна и южного Прибайкалья пока лучше не ходить вовсе. Там существует вероятность схода лавин.

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