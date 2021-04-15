Первое ДТП с участием подростка на мопеде в 2021 году произошло в Иркутске

Фото: официальная группа ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" в соцсетях

В Иркутске произошло первое в этом году ДТП, попал в которое подросток на мопеде. Об этом сообщают сотрудники ГИБДД «Иркутское».

- Авария произошла накануне около 22.00, - говорят полицейские. – 14-летний школьник, управляя мопедом марки «Хонда Дио», двигаясь по улице Гоголя, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Mitsubishi Pajero», который заезжал с левым поворотом в дворовой проезд.

К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Как выяснили инспекторы, мопед парень взял покататься у своего приятеля, и сел за руль не имея ни водительского удостоверения, не надев жизненно необходимую экипировку. Правовая оценка такому поведению в скором времени будет дана сотрудниками ведомства.

Стоит отметить, что только с 16 лет севший за руль мопеда, скутера, мотоцикла, автомобиля несет ответственность за управление ТС без удостоверения сам – это штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До этого возраста вина, скорей всего, ляжет на родителей. В таком случае взрослых может ждать протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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