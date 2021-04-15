Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса, когда дадут свет

Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021 планово проведут в Октябрьском, Правобережном, Свердловском, Ленинском районе. «Света» в ряде зданий в этих округах не будет от 30 минут до четырех часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Также в сообщении отмечается, что в редких случаях время отключения может быть увеличено для устранения всех неисправностей. Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021 пройдет в домах на улицах Маршала Жукова, Ржанова, Ермака, Хомутовская, Шевцова, Красного Восстания и других (см. таблицу). Также отключение электричества запланировано в Малой Еланке, Западном, Южном и Максимовщине.
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: Октябрьский район
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 16 апреля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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