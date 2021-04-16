Погода в Иркутске: 16 апреля в городе без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 апреля, как это и прогнозировали синоптики, начинает налаживаться. Сегодня такого буйства стихии, как 15 апреля, не ожидается. Будет переменная облачность, практически без осадков. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Днем воздух в областном центре прогреется до +12…+14, - говорят метеорологи.

Ветер также будет немного тише, чем вчера – 6-11 м/с. По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – 729 миллиметров ртутного столба. Такой будет погода в Иркутске 16 апреля, а что касается данных по региону, то в Иркутской области снова дожди, сильный ветер, местами до 25 м/с. В большинстве территорий пройдут осадки – дождь, мокрый снег, снег. Днем столбики уличных термометров покажут +11…+16, но если небо затянут облака, то +2…+7.

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