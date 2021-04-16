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Происшествия16 апреля 2021 4:09

700 тысяч перевела мошеннику врач из Шелехова, покупая дом на побережье Черного моря

Мужчина уверял, что он – военный и никогда никого не обманывал
Мария КНЯЗЕВА
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700 тысяч перевела мошеннику врач из Шелехова, покупая дом на побережье Черного моря

700 тысяч перевела мошеннику врач из Шелехова, покупая дом на побережье Черного моря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач из Шелехова перевела аферисту более 700 000 рублей, собираясь купить у него дом в Геленджике. Связалась женщинам с этим продавцом через популярный сайт по продаже недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Когда супружеская пара позвонила по объявлению о продаже дома на побережье Черного моря, продавец сообщил, что на квадратные метры уже есть покупатель, который вот-вот внесет задаток, - говорят полицейские.

И началось «выуживание» денег. Сначала супруги решили первыми внести задаток. В доказательство своих серьезных намерений перевели 20 тысяч рублей. После еще 200 000 – в задаток. Однако продавцу все было мало: мужчина сообщил, что ему самому предстоит купить жилье и он готов продать дом первым, кто заплатит за него всю сумму.

- Я – военный, я никогда в жизни никого не обманывал, - втирался в доверие голос на том конце провода.

И сибиряки поверили. Пошли в банк, взяли полмиллиона рублей, сотрудники финансовой организации пытались отговорить чету от немедленного перевода, но муж с женой были непреклонны в своем желании получить дом в Геленджике и отправили мошеннику все 500 тысяч. В итоге ни дома, ни денег…

- Покупая дом у незнакомого человека, да еще и в другом регионе, надо сначала как минимум настоять на личной встрече с продавцом и заключении договора перед тем, как отдадите задаток, комментирует следователь ОМВД России по Шелеховскому району Татьяна Люшакова.- Лучше совершать сделку в кабинете нотариуса или через МФЦ.

Полицейские уверены, как только мошенник услышит о таких условиях покупки, пропадет навсегда.

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