159 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 159 заболевших. Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 16 апреля составило 64 354. Об этом сообщает Оперативны штаб по коронавирусу Приангарья.

Радует, что большинство – на данный момент их 62 384 заразившихся новой коронавирусной инфекцией за время пандемии – уже выздоровели. За последние 24 часа в их ряды попали еще 165 сибиряков.

- В медицинских учреждениях Приангарья медики продолжают лечить 1368 пациентов с COVID-19, - отмечают специалисты.

Увы, летальные исходы регистрируются каждый день. Скончались еще 7 инфицированных. Причиной смерти стал коронавирус. Всего с начала распространения COVID-19 в регионе область потеряла уже 2514 человек: 2245 из них умерли от коронавируса, еще 269 с таким же диагнозом имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной кончины.

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