Областные парламентарии высоко оценили создание комфортной городской среды в Свирске

Благоустройство дворов в Свирске по программе «Комфортная городская среда» выполнено на отлично и даже превосходит ожидание. Так считают депутаты областного парламента, которые посетили Свирск, и увидели, что во многих дворах установлены скульптуры, а фасады домов украшают картины.

- У Свирска есть свой, особый подход к формированию комфортной городской среды, - отметила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. – Здесь в чистом виде осуществляется принцип, который требует федеральная программа: государство обеспечивает минимальное финансирование благоустройства, а управляющие компании за счет собственных доходов, участия жителей, формируют дополнительные элементы - освещение, детские и спортивные площадки. Совершенно заслуженно Свирск стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых городов.

Также парламентарии побывали в Музее мышьяка, который был создан в 2017 году. Экспозиция посвящена деятельности завода по производству мышьяка, который работал с 1934 по 1958 год в Свирске, а также операции по ликвидации в 2014 году последствий его деятельности. Спикер напомнил, что для поддержания деятельности музея и его развития также будет важным принятие решения по внедрению в Иркутской области инвестиционного налогового вычета для предприятий, оказывающих помощь учреждениям культуры.