Практически треть населения Иркутской области пользуется мерами соцподдержки

Фото: Пресс-служба Президента России.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совместное заседание Президиума Государственного Совета и автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», посвященное социальным вопросам. Обсуждалось повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Комплекс направленных на это мер федерального и регионального уровня разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению главы государства.

– Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом, чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, – вот что мы должны сделать, – подчеркнул президент. - Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли свое время и внимание, прежде всего, людям.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя итоги участия в совместном заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, отметил, что в стране, и, в частности в Приангарье, много проблем, на которые глава государства обратил внимание.

- Сейчас главное - все внимание направить на человека. Необходимо уйти от заявительной системы к востребованной. Важно, чтобы сотрудники социальных служб без всяких бумажек выявляли людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и своевременно им помогали. Это касается всей социальной системы: здравоохранения, образования, службы занятости и соцзащиты. Безусловно, все проекты, представленные на Госсовете, мы будем внедрять в Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время в регионе действует 123 различные меры социальной поддержки для 100 категорий получателей. Ими пользуется практически треть населения области - 746 тысяч человек.