Восемь участков подтопила река Кимельтей в Зиминском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из-за поднятия уровня воды в реке Кимельтей в Зиминском районе, подтопленными оказались восемь участков в поселке Кимельтей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Там проживают 34 человека, - отметили в ведомстве. - Жилые дома подтоплены не были.

В Зиминском районе уже ввели режим «Повышенной готовности». На месте дежурят спасатели. По их словам, ночью затор, образовавшийся в районе автомобильного моста, сорвало. 16 апреля, вода с участков ушла.

Напомним, подтопило один участок и в поселке Большое Голоустное. Там продолжают отсыпать две дамбы и пилить 140 метров льда, глубиной 0,5 метров. Эти меры позволят перенаправить поток воды и отвести его от участка, на котором проживают два человека.

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