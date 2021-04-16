Фура перекрыла движение, застряв под Глазковским мостом в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Многотонная фура перегородила движение под Глазковским мостом в Иркутске. Все произошло утром, 16 апреля. Водитель грузовика, то ли не посмотрев на знаки, то ли просто не рассчитав габариты большегруза, решил проехать и зацепил кабиной мост. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место приехали инспекторы ГИБДД, которые ограничили движение на участке улицы Цесовская набережная и помогли водителю проехать под мостом, - сообщили «КП»-«Иркутск» в ведомстве. – Сейчас движение уже возобновлено.

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