В Иркутской области пожары унесли жизни трех человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За ночь на 16 апреля в Иркутской области в огне погибло 3 человека. Вероятными причинами пожаров послужили электротехнические неисправности и неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

- На пожарах в Нижнеилимском районе умерло два человека, в Иркутском районе - один. В настоящее время специалисты проводят проверку по фактам пожаров с гибелью людей, -сообщает пресс-служба ведомства.

В поселке Шестаково Нижнеилимского района поздним вечером загорелась одна из квартир дома. Пожар обнаружил сосед, он сразу же вызвал помощь. Первым прибыл доброволец из местной дружины. Вдвоем они принялись тушить квартиру, осмотрев комнаты, нашли погибших мужчину и женщину. Скорее всего, причиной распространения огня стала неправильно протопленная печь.

А в деревне Ангара Иркутского района ближе к утру задымился деревянный дом. Когда пожарные приехали на место, он уже полыхал. Его тушили до самого утра. В спальне нашли погибшего мужчину. Причиной возникновения огня могла стать неисправность электрообогревателя.