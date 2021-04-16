Пыльные бури ожидаются 17 апреля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное ухудшение погоды ожидается в Иркутской области. В субботу, 17 апреля, в некоторых районах Приангарья усилится западный, северо-западный ветер до 17-22 м/с. Возможны пыльные бури, также пройдет снег, мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На дорогах ожидается снежный накат, - предупредили в ведомстве. - В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья 17 апреля без осадков. Ветер подует 4-9 м/с. Правда, в конце дня возможен слабый дождь, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Столбик термометра покажет +17, +19 градусов.

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