Городские фонтаны в Иркутске запустят 1 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городские фонтаны Иркутска начали готовить к запуску. Специалисты уже провели работы по очистке чаш фонтанов и обследованию целостности гидроизоляции, сейчас завозят оборудование для последующего монтажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Традиционно сезон начнется в первый майский день. С сегодняшнего дня на городских фонтанах начались работы по сбору и монтажу сантехнического оборудования, подключению сети электроэнергии и водоснабжения. В первую очередь приступили к работам на фонтанах возле Дворца Спорта «Труд», у Дворца профсоюзов и на сквере им. 50-летия СССР у кинотеатра «Баргузин», – отмечают специалисты.

В конце апреля фонтанты уже заработают. Правда, на время. Эксперты на это время запланировали проверить все их "в деле", чтобы первого мая "официальное лето", ну, или почти лето, к радости отдыхающих и городской детворы, гарантированно началось.

Фонтаны, а их больше десятка, проработают до самой осени. Напомним, на 24 апреля запланирован главный городской субботник, во время которого должны привести в порядок скверы.