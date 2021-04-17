Отключение отопления в Иркутске 19 апреля: адреса и время

Отключение отопления в Иркутске 19 апреля: какие улицы затронет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запланировано отключение отопления в Иркутске 19 апреля. Об этом сообщается в группе "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".

- Будет отключено теплоснабжение на несколько часов для ремонта на тепловой сети, чтобы избежать аварии, - сообщили специалисты.

Отключение отопления в Иркутске 19 апреля затронет восемь улиц: бульвар Рябикова, Профсоюзную, Маяковского, Трилиссера, Канскую, Загоскина, Красноярскую. Батареи ненадолго остынут в некоторых домах.

Точные адреса и сроки очередного отключения отопления в Иркутске 19 апреля смотрите ниже.

Фото: группа "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".

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