Отключение отопления в Иркутске 19 апреля: адреса и время

Отключение отопления в Иркутске 19 апреля: какие улицы затронет
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Запланировано отключение отопления в Иркутске 19 апреля. Об этом сообщается в группе "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".
- Будет отключено теплоснабжение на несколько часов для ремонта на тепловой сети, чтобы избежать аварии, - сообщили специалисты.
Отключение отопления в Иркутске 19 апреля затронет восемь улиц: бульвар Рябикова, Профсоюзную, Маяковского, Трилиссера, Канскую, Загоскина, Красноярскую. Батареи ненадолго остынут в некоторых домах.
Точные адреса и сроки очередного отключения отопления в Иркутске 19 апреля смотрите ниже.
Фото: группа "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке".
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