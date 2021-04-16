В Иркутске нашли автомобиль Toyota RAV-4, угнанный в Санкт-Петербурге три года назад Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вопросы к подлинности идентификационного номера автомобиля Toyota RAV-4 возникли у иркутских инспекторов ГИБДД, после того, как они остановили водителя японского авто для проверки. Мужчина ответил на это, что недавно купил машину у жителя Шелеховского района. Чтобы узнать всю историю владельцев кроссовера, полицейские направили RAV-4 на авто-техническую экспертизу, которая подтвердила, что номерные агрегаты подделаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники иркутского Интерпола вместе с японскими коллегами нашли первичные цифры идентификационного номера на заводе изготовителе, - отметили в ведомстве. – Благодаря этому удалось узнать, что кроссовер угнали в Санкт-Петербурге в январе 2018 года.

Законного владельца уже нашли. Спустя три года он вновь сел за руль своей машины. А полицейским теперь осталось найти угонщиков.