Женщина погибла в столкновении Ниссана и Тойоты RAV4 на трассе «Сибирь» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла 16 апреля на трассе «Сибирь», в Аларском районе. На 1724 километре столкнулись Тойота RAV4 и Ниссан Кашкай. Удар был такой силы, что автомобили превратились в груды искореженного металла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На месте погибла 39-летняя женщина-водитель Ниссана, - рассказали в ведомстве. – Еще два человека с различными травмами доставлены в больницу.

Сейчас виновника ДТП на месте устанавливают дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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